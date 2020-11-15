"الصحة": شفاء 683 إصابة من "كورونا المستجد" وإجمالي المتعافين 127585

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد شفاء 683 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 127585 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.