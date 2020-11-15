الفنان والمخرج المسرحي محمد الخضر في ذمة الله

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انتقل إلى رحمة الله الفنان والمخرج المسرحي القدير محمد الخضر صباح اليوم ووري جثمانه الثرى في مقبرة الصليبخات وذلك بعد صراع مع المرض حيث كان يرقد في احد المستشفيات بالبلاد.
والراحل الخضر التحق بفرقة المسرح العربي في الستينيات مع كبار الرواد أمثال الراحل عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج وخالد النفيسي وشارك في بعض المسرحيات أثناء دراسته وعمل مخرجا مع زكي طليمات وممثلا لبعض الأدوار في مسرحيات عربية عرضت على مسرح معهد التمثيل وفي لندن، وشارك في عرض بعض المسرحيات باللغة الانجليزية، وهو من رواد العمل التربوي والمسرحي وعاشق للمسرح المدرسي.
الراحل محمد الخضر مؤسس مهرجان الكويت مركز للنص المسرحي حيث اقام منه اربع دورات حملت اسماء كبار الفنانين والكتاب في الكويت، وهي: دورة الراحل عبدالحسين عبدالرضا ودورة الراحل غانم الصالح ودورة الراحل خالد النفيسي ودورة الراحل حسن يعقوب العلي.
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