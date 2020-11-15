مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التعازي والمواساة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يوم أمس الأربعاء مستذكرا بالتقدير مواقفه الطيبة في مساندة الحق الكويتي إبان جريمة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت وكذلك الجهود المشهودة التي قام بها في دعم مسيرة البناء والتنمية في مملكة البحرين الشقيقة سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

ثم أحاط وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح مجلس الوزراء علما بالوضع الصحي في البلاد وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى عرض مرئي قدمته الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة بثينة المضف و الدكتورة ليلى العنزي والدكتورة هبة الفرحان حول الوضع الوبائي لجائحة (كوفيد - 19) تضمن شرحا لآخر التطورات والمستجدات للوضع الوبائي العالمي للجائحة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية حيث ارتفع عدد حالات الإصابة العالمي هذا الأسبوع بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي ليبلغ اجمالي الإصابات إلى اكثر من 6ر3 مليون حالة جديدة بينما زادت اعداد الوفيات الجديدة بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى أكثر من 54 ألف وفاة جديدة.

كما تم عرض أهم التدابير الواجب اتباعها مع استمرار تطور جائحة (كوفيد -19) التي تجتاح دول العالم بشكل متسارع والتي تتمثل في الآتي: - الالتزام بالتباعد الاجتماعي وحظر التجمعات.

ـ الحفاظ على التباعد البدني بمسافة لا تقل عن 2 متر تقريبا في الأماكن العامة.

ـ الالتزام بارتداء كمام الوجه الواقي بطريقة صحيحة.

ـ تحديد جميع الحالات المصابة وعزلها ورعايتها.

ـ تتبع المخالطين وإخضاعهم للحجر الصحي.

ـ المواظبة على تنظيف اليدين والالتزام بآداب السعال أو العطس.

كما تضمن العرض التأكيد بأن وزارة الصحة تقيم مستوى الخطورة والإجراءات الواجب اتخاذها بالاعتماد على رأي المختصين في هذا المجال مسترشدة بالأدلة الصادرة من المؤسسات الصحية العالمية المعتمدة وبيان الحالات التي ينبغي تنفيذ الحجر الصحي فيهما لكل من القادمين من الخارج ومخالطي الحالات المؤكدة مشددة على ضرورة الالتزام بحظر التجمعات وتعديل التشريعات بهدف فرض غرامات مالية فورية على عدم الالتزام بارتداء كمام الوجه الواقي وتكثيف الحملات الإعلامية بأشكالها المختلفة لزيادة الوعي المجتمعي.

وضمن هذا السياق استمع مجلس الوزراء إلى العرض المرئي المقدم من المختصين بوزارة الصحة بشأن عدوى المستشفيات خلال جائحة كورونا تضمن شرحا لأنواع عدوى المستشفيات وعوامل الخطورة المؤدية لزيادة فرص الإصابة بعدوى المستشفيات بالإضافة إلى شرح للوضع في مستشفيات دولة الكويت مقارنة بدول العالم والوضع الحالي في أقسام الطوارئ ونسبة إشغال الأسرة بالعناية المركزة وأجنحة الباطنية.

ومن جانب آخر أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح رئيس اللجنة المكلفة بالإعداد للانتخابات النيابية المجلس علما بآخر نتائج أعمال اللجنة والإجراءات التي تم اعتمادها في اطار الترتيب والاستعداد لعملية الانتخاب في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء استمرار جائحة فيروس (كوفيد -19) بهدف تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ومراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتجنب انتشار العدوى والمحافظة على الصحة العامة.