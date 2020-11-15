وكيل الحرس الوطني: حريصون على الارتقاء بالعنصر البشري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي حرص الحرس الوطني على الارتقاء بالعنصر البشري، ومواكبة أحدث المستجدات في مجال التعليم والتدريب.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة وكيل الحرس الوطني بحضور كل من المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح، والمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض محمد طواري، وكبار القادة والضباط خريجي دورة "الرقباء الأوائل" من طلبة معهد ضباط الصف بوزارة الداخلية، ومتدربي جناح الطيران الذين أنهوا فترة التعايش في دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين، وتأديتهم القسم القانونية.

ونقل سعادة الوكيل إلى الخريجين ومتدربي جناح الطيران تهنئة القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، وأشاد بما بذلوه خلال فترة الدراسة، وظهورهم بصورة مشرفة تليق بالكويت والحرس الوطني.

وأكد أن الحرس الوطني يحرص على التعاون مع المؤسسات العسكرية المتقدمة في داخل وخارج دولة الكويت، وتأهيل منتسبيه وتطوير مستوياتهم ورفع كفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم، ودعا إلى تطبيق ما تعلموه في وحداتهم ونقل خبراتهم إلى كافة المنتسبين للارتقاء بالقدرات ورفع الكفاءة القتالية لرجال الحرس الوطني.