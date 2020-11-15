الصالح: لا قياديين أو عاملين بالوزارة يحمونها «الداخلية» تبرئ نفسها من دعم الحسابات الوهمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح إن الوزارة تعاملت مع العديد من الحسابات الوهمية المسيئة وأحالتها إلى الجهات المختصة.

وأكد الصالح في رد على سؤال برلماني حصلت القبس على نسخة منه، إن الوزارة لا تسمح بإدارة أو دعم أو حماية الحسابات الوهمية المسيئة «ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة عدم التقيد بذلك».

وشدد على أنه لا يوجد أي من العاملين أو القياديين بالوزارة يقوم بدعم تلك الحسابات أو حمايتها، وتم التعامل مع العديد من تلك الحسابات وإحالتها للجهات المختصة.

وأضاف الصالح: أما بشأن شركة تويتر (مكتب الشرق الأوسط) فإن دور الوزارة يقتصر على مخاطبة الشركة الأم Twitter.com من خلال البوابة الإلكترونية الموجودة في الموقع الرسمي الخاص بالشركة، وذلك بناء على شكوى مقدمة أو قضية، من أجل الآتي:

طلب التحقق من حساب بشأن انتحال الشخصية، طلب استرجاع حساب مخترق، طلب الاعتراض والمساعدة في الكشف عن مستخدم حساب مسجل بحقه عدة شكاوى أو قضايا ويقوم بنشر محتوى مخالف لقوانين البلاد.

وأوضح أن هذه الإجراءات تتم وفقاً لبروتوكول الشركة والذي يسمح بالدخول وتقديم المساعدة للجميع.