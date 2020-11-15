وزارة الداخلية تفتتح مركز خدمة للمعاملات المرورية لذوي الاحتياجات الخاصة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - افتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام اليوم الخميس مركز خدمة إنجاز المعاملات المرورية لذوي الاحتياجات الخاصة من داخل مركباتهم في مبنى الادارة العامة للمرور بهدف تسهيل وتطوير آلية الخدمات المقدمة وتوفير الجهد والوقت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان المركز يوفر إنجاز خدمات تجديد رخص القيادة وتجديد تراخيص المركبات وتحويل المركبات ودفع المخالفات عن طريق وجود المراجع داخل المركبة الخاصة به والمرور بها على عدد من النوافذ لإنهاء معاملته دون الحاجة للنزول من المركبة.

وذكر النهام وفق بيان الوزارة انه يتم حاليا دراسة تعميم هذا العمل على جميع القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية كمراكز الخدمه والادارة العامة.

وأعرب عن شكره للقائمين على هذا العمل الذي يعكس حرص المؤسسة الأمنية على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين والمقيمين وتوفير الخدمة الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة.

حضر الافتتاح وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ونائب المدير العام للخدمات النفسية والاجتماعية والطبية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هنادي المبيلش وقيادات القطاع.