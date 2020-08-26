"الصحة": شفاء 504 إصابات من "كورونا المستجد" في ال24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 73906

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء شفاء 504 إصابات من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعةالماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 73906.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.