الوزير الشيتان: تسلمت ملف من رئيس الوزراء وأحلته الى وحدة التحريات للنظر إن كان يقع في اختصاصتها

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الوزير الشيتان قال وزير المالية براك الشيتان إنه تسلم من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ظرفا مغلقا يتضمن ملفا سلم لسموه من أحد أعضاء مجلس الأمة. وأضاف الوزير الشيتان في تصريح صحفي اليوم الاثنين أنه قام بإحالة الملف إلى وحدة التحريات المالية الكويتية للنظر في محتواه إن كان يقع ضمن اختصاص الوحدة والإفادة بشأن اجراءاتها بشأنه.

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