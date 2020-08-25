انت الان تتابع "الصحة": شفاء 477 إصابة من "كورونا المستجد" في ال24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 73402 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 477 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعةالماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 73402.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.