"الصحة": شفاء 618 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 72925

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وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين شفاء 618 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في البلاد 72925. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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