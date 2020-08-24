انت الان تتابع الرئيس الغانم: خطاب سمو نائب الأمير حازم ووضع النقاط على الحروف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

اشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بخطاب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح الذي وجهه للشعب الكويتي واصفا اياه بأنه " خطاب الحزم ووضع النقاط على الحروف" .

وقال الغانم في تصريح صحفي " هكذا يتصرف رجال الدولة الكبار وهكذا ينبرون في مثل تلك المنعطفات التاريخية الوطنية ليعيدوا الأمور إلى نصابها الصحيح ".

وقال الغانم " عندما يتحدث سموه عن آفة الفساد فهو يذهب باتجاهين متوازيين أوله التشديد على ضرورة محاربة الفساد وأن لا احد فوق القانون حتى لو كان من الأسرة الحاكمة وان الموضوع يحظى باهتمامه ومتابعته شخصيا بكل تفاصيله ".

واضاف" الامر الثاني الذي ركز عليه سمو نائب الأمير هو عدم اتخاذ تلك الأفعال الشاذة سببا ومطية لاشاعة ثقافة الاحباط وتصوير الكويت وكانها بؤرة فساد كما وصفها سموه ".

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وقال رئيس مجلس الأمة " سموه وهو يؤكد على ضرورة محاربة الفساد ونيل الفاسدين قصاصهم العادل يشدد على إدانة ما اسماه ببدعة التسريبات ومظاهر العبث واشاعة أجواء الفتنة والمساس بكيان الوطن ".

وقال الغانم" لقد حرص سموه على تكرار ما اكده سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه مرارا من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتحولها الي معاول هدم واشاعة أجواء الفتنة وإطلاق الاتهامات وضرورة عدم الانسياق الي مثل تلك الأجواء ".

واختتم الغانم تصريحه قائلا " ان تأكيد سموه على الالتزام بالنهج الديمقراطي الدستوري وتأكيده على مفهوم الحريات ليس بغريب عليه " مؤكدا ان دعوة سموه السلطتين التنفيذية والتشريعية الي ضرورة تصويب المسار السياسي هي دعوة مستحقة وضرورية.