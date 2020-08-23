انت الان تتابع "الصحة": شفاء 537 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 72307 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد شفاء 537 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في البلاد 72307.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.