انت الان تتابع "الصحة": شفاء 506 إصابات من "كوفيد-19" في الـ 24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 71770 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت شفاء 506 اصابات من مرض (كوفيد-19) في الأربعوعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت71770.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلىالشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.