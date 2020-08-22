انت الان تتابع "الصحة": 688 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي 79957 وتسجيل حالتي وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 688 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 79957 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 513 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 194 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و139 حالة في منطقة حولي الصحية و129 حالة في منطقة الجهراء الصحية و119 حالة في منطقة العاصمة الصحية و107 حالات في منطقة الفروانية الصحية.

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وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 97 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7674 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4006 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 585124 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 506 إصابات خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 71770 حالة.