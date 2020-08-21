انت الان تتابع "الصحة": 502 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والإجمالي 79269 وتسجيل حالتي وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 502 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 79269 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 511 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 119 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و104 حالات في منطقةالجهراء الصحية و101 حالة في منطقة الفروانية الصحية و100 حالة في منطقة حولي الصحية و78 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 95 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7494 حالة.

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وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3530 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 581118 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين الى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 622 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 71264 حالة.