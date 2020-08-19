انت الان تتابع ‏"الصحة": شفاء 528 إصابة من "كورونا المستجد"خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 69771 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء شفاء 528 إصابة من مرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 69771.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.