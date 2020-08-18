أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 610 إصابات من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعةالماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 69243.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": شفاء 610 إصابات من "كورونا المستجد" في ال24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين نحو 70 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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