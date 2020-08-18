‏"الصحة": شفاء 498 إصابة من "كورونا المستجد" في الساعات ال24 الماضية وإجمالي المتعافين 68633

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وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين شفاء 498 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليبلغ بذلك اجمالي عدد المتعافين في دولة الكويت 68633 متعافي. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تأكد تعافي تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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