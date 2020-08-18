انت الان تتابع "الصحة": 622 اصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والاجمالي 76827 وتسجيل حالة وفاة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 622 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان بين هذه الحالات حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 168 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و130 حالة في منطقةالجهراء الصحية و128 حالة في منطقة الفروانية الصحية و100 حالة في منطقة حولي الصحية و96 حالة في منطقةالعاصمة الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7692 حالة.

Advertisements

وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات ال24 الماضية بلغ 4334 مسحة ليبلغ اجمالي الفحوصات 563134 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 498 اصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 68633 حالة.