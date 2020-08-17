انت الان تتابع فلكي كويتي: طقس البلاد في تحسن مع قرب دخول موسم سهيل 24 الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الفلكي الكويتي عادل السعدون اليوم الاثنين ان الطقس في البلاد في تحسن ولاسيما مع قرب دخول موسم سهيل في 24 اغسطس الجاري.
وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه لوحظ عقب دخول موسم (الكليبين) في 11 اغسطس الجاري تحسن الجو وذلك بعد مرور عدة اسابيع في موسم الجوزاء الاولى والجوزاء الثانية حيث وصلت درجات الحرارة وقتئذ الى 50 درجة مئوية.
واوضح ان ذلك كان بخلاف الاعوام الماضية التي كانت درجات الحرارة تبلغ في بعض ايامها 51 أو 52 درجة مشيرا الى انه لوحظ خلال الاسبوع الفائت تراوح درجات الحرارة بين 37 و46 في عدة مناطق بالكويت مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية الجافة.
وذكر انه عادة ما تسود موسم (الكليبين) رياح جنوبية شرقية تسمى (الكوس) وهي رياح محملة بالرطوبة لانها تعبر مسطح الخليج العربي المائي الدافئ وتحمل معها بخار الماء.
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