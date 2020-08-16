"الصحة": شفاء 779 من "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 67519

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صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية أعلنت وزارة الصحة الیوم السبت شفاء 779 إصابة من مرض (كوفید19 (في ال24 ساعة الماضیة لیبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافین في المرض بدولة الكویت 67519. وقالت الوزارة في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة بھذا الشأن.

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