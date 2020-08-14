"الصحة": 699 اصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والاجمالي 75185 وتسجيل 5 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 699 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 75185 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 494 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحالات التي ثبتت اصابتها وتم الاعلان عنها اليوم تضمنت حالات مخالطة لحالات اكيدة الاصابة وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند انها شملت 460 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 65.8 في المئة و239 حالة لغير الكويتيين بنسبة 34.2 في المئة.

وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 239 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و135 حالة في منطقةالجهراء الصحية و124 حالة في منطقة حولي الصحية و121 حالة في منطقة الفروانية الصحية و80 حالة في منطقةالعاصمة الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7951 حالة.

Advertisements

وأشار السند الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات ال24 الماضية بلغ 4576 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 581ر552 فحصا.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الاخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 641 اصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 66.740 حالة.