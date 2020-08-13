انت الان تتابع "الصحة": شفاء 692 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 65451 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء شفاء 692 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 65451 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.