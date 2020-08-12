"الصحة": 717 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والإجمالي 73785 وتسجيل 3 وفيات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 717 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 73785 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 489.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال717 السابقة تضمنت 470 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 65.55 في المئة و247 حالة لغير الكويتيين بنسبة 34.45 في المئة.

وذكر ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 187 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و154 حالة في منطقة الفروانية الصحية و154 حالة في منطقة حولي الصحية و122 حالة في منطقة الجهراء الصحية و100 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 117 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7845 حالة.

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وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4397 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 543858.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 692 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 65451 حالة.