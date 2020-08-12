الصين: نعارض أي علاقات رسمية بين أمريكا وتايوان تحت أي ذريعة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

الت الصين اليوم الأربعاء إنها تعارض أي علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان تحت أي ذريعة وذلك بعد زيارة وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار لتايوان.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين في إفادة يومية بأن من يلعبون بالنار سيحترقون بها.