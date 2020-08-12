الت الصين اليوم الأربعاء إنها تعارض أي علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان تحت أي ذريعة وذلك بعد زيارة وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار لتايوان.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين في إفادة يومية بأن من يلعبون بالنار سيحترقون بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: نعارض أي علاقات رسمية بين أمريكا وتايوان تحت أي ذريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.