انت الان تتابع "الصحة": 472 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي 71199 وتسجيل 3 حالات وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 472 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71199 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 474 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 472 السابقة تضمنت 320 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 8ر67 في المئة و152 حالة لغير الكويتيين بنسبة 2ر32 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 112 حالة في منطقة الجهراء الصحية و104 حالات في منطقة الاحمدي الصحية و96 حالة في منطقة الفروانية الصحية و87 حالة في منطقة العاصمة الصحية و73 حالة في منطقة حولي الصحية.

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وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7919 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2844 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 529130 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 476 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 62806 حالات.