انت الان تتابع الداخلية: ضبط موظف مدني بجوازات المطار قام بتهريب شخصين مطلوبين بعدة قضايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه ضمن جهود قطاعات وزارة الداخلية في التصدي للخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة بالتعاون والتسيق مع ادارة الرقابة الأمنية بمطار الكويت الدولي من ضبط موظف مدني يعمل بادارة جوازات مطار الشيخ سعد العبدالله قام بتهريب شخصين مطلوبين بعدة قضايا وصادرة بهم احكام قضائية (حبس) وممنوعين من السفر دون توثيق حركة الخروج بالحاسب الآلي.
وتوضح الإدارة انه وبعد عمل التحريات اللازمة تم ضبط الشخص وهو موظف مدني يعمل بجوازات المطار قام بتهريب شخصين احدهما من جنسية عربية واخر من جنسية أجنبية دون توثيق حركة الخروج بالحاسب الآلي.
وتؤكد الإدارة انه تم تحويله الى جهات التحقيق لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه بحقه.
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