"الصحة": 651 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والاجمالي 69425 وتسجيل 3 وفيات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تسجيل 651 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 69425 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 468 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال651 السابقة تضمنت 425 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 65.28 في المئة و226 حالة لغير الكويتيين بنسبة 34.72 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع 219 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و137 حالة في منطقة الفروانية الصحية و132 حالة في منطقة الجهراء الصحية و84 حالة في منطقة العاصمة الصحية و79 حالة في منطقة حولي الصحية.

وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 128 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8051 حالة.

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وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4550 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 518601 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 580 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 60906 حالات.