الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تحذيرلمستخدمي "أندرويد" من تطبيق شائع يحمل تهديدا كبيرا!

انتشرت تحذيرات جديدة لمستخدمي "أندرويد" من أن تطبيقا شائعا قد يترك أجهزتهم عرضة لهجوم قراصنة الإنترنت.

ويأتي التحذير في الواقع من "تويتر"، التي تؤكد أن وجود خلل في تطبيق "أندرويد" الخاص بها، قد يترك المستخدمين عرضة للهجوم من القراصنة.

وعلى الرغم من عدم استغلال الثغرة الأمنية بعد، على ما يبدو، إلا أنها خطيرة بما يكفي لأن تطلب "تويتر" من مستخدمي "أندرويد" تحديث تطبيقاتهم إلى أحدث إصدار. وسيؤدي هذا إلى إصلاح الخطأ الذي قد يسمح للتطبيقات الضارة الأخرى بالوصول إلى بيانات "تويتر" الخاصة، بما في ذلك المعلومات الشخصية وحتى الرسائل المباشرة.

ويؤثر التهديد فقط على مستخدمي "أندرويد 9" أو "أندرويد 8" - فيما أحدث إصدار "أندرويد 10" لا يتأثر بالخلل.

وفي شرح أكبر على مدونتها، قالت "تويتر": "اكتشفنا مؤخرا ثغرة أمنية في "تويتر" على "أندرويد" وأصلحناها، تتعلق بمشكلة أمان أساسية لنظام التشغيل "أندرويد"، تؤثر على إصدارات نظام التشغيل 8 و9. وثُبّت تصحيح أمان "اندرويد" الذي يحمي الأجهزة من هذه الثغرة الأمنية. وقد تسمح هذه الثغرة للمهاجم، من خلال تطبيق ضار مثبت على جهازك، بالوصول إلى بيانات "تويتر" الخاصة (مثل الرسائل المباشرة)".

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وتقول "تويتر" إن أي شخص يعتقد أنه يشغل إصدارا أقدم من التطبيق، ينبغي أن يتلقى إشعارا داخل التطبيق يفيد بأنه كان من الممكن أن يتعرض للخلل، وأن يُعلمه إذا كان يحتاج إلى فعل أي شيء.

وتأتي أخبار تهديد "أندرويد" الأخير هذا عندما بدأت غوغل في طرح عوامل تصفية محسّنة داخل متجر "بلاي"، لمساعدة المستخدمين على فرز العدد المذهل من التطبيقات المتاحة.

ونظرا لحقيقة أن التهديدات من تطبيقات "أندرويد" الخطيرة تضاعفت منذ العام الماضي، فقد تكون هذه الأدوات طريقة بسيطة ومبتكرة لفرز التطبيقات، التي كُشف عنها في كل عملية بحث.

والآن أكثر من أي وقت مضى، ينبغي على مالكي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، أن يكونوا يقظين بشأن ما يقومون بتنزيله من متجر "غوغل بلاي"، ومخازن التطبيقات الشائعة الأخرى لأجهزة الهاتف أو الأجهزة اللوحية.