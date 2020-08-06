انت الان تتابع "الأرصاد": طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس إن طقس البلاد شديد الحرارة نهارا وحار خلال بداية الليل ويصبح حارا نسبيا في آخره مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية جافة وشديدة الحرارة.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الطقس نهار اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام .

وتوقع القراوي ان يكون الطقس مساء حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأضاف أن الطقس المتوقع نهار الجمعة شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

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وأشار إلى أن الطقس مساء الجمعة حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و5 اقدام.

وتوقع ان يكون الطقس نهار السبت شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة ومثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر ان الطقس مساء السبت حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام