"الصحة": 60906 حالات شفاء بتعافي 580 من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية

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وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كکوفيد19) في دولة الكويت 60906 حالات بعد تعافي 580 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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