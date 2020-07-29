انت الان تتابع الرئيس الغانم: استجواب الشيتان استوفى المدة القانونية والصالح يملك تأجيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تشرفنا اليوم أنا وأعضاء مكتب المجلس بلقاء سمو نائب الأمير وهو لقاء الأب بأبنائه ، مشيرا إلى ان سموه طمـأننا على صحة صاحب السمو الأمير في الولايات المتحدة وأن صحة سموه في تحسن .

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين استمعنا بحرص شديد لنصائح سمو نائب الامير وتوجيهاته السديدة والتي شدد فيها على التعاون مع السلطة التنفيذية وهو الحاصل الآن بين السلطتين ، وأكرمني سموه بكلماته تجاه شخصي المتواضع ودعوته للنواب بالتعاون مع الرئاسة في انجاز كل التحديات وهذا دافع قوي وشهادة شخصيا أعتز بها من سمو نائب الأمير ونعاهده اننا سنكون على العهد في تلبية طموحات سموه وطموحات الشعب الكويتي .

وقال الغانم استمعنا إلى توجيهات سموه في العديد من الموضوعات المهمة واستفدنا من خبرته في توجيهنا إلى المسار الصحيح .

من جانب آخر جدد الغانم دعوته للنواب والموظفين بالتعاون مع الأمانة العامة من أجل إجراء الفحص الطبي الأحد والاثنين المقبلين كي تظهر النتيجة قبل جلسة الثلاثاء .

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وبين الغانم ان استجواب وزير المالية براك الشيتان المدرج على جدول الاعمال استوفى المدة القانونية ، وأي تأجيل للمناقشة يحب أن يكون بقرار من المجلس ، أما استجواب وزير الداخلية انس الصالح فيملك الوزير إذا شاء أن يؤجل دون الحاجة إلى موافقة المجلس .

وأوضح أن على جدول الأعمال طلب نقاش مقدم من النواب الرومي والهاشم والدوسري والفضل والرويعي بتخصيص ساعة لمناقشة قضية الصندوق الماليزي وبعدها مناقشة التعليم خلال ساعتين وبعدها لدينا نحو 6 قوانين جاهزة نأمل الانتهاء من أكبر قدر منها .

وقال الغانم إذا سارت الأمور على ما يرام ولم تكن هناك معوقات تتعلق بالمتطلبات الصحية فسيتم عقد جلسات خاصة بناء على طلبات مقدمة من النواب .