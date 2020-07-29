انت الان تتابع "الصحة": شفاء 786 إصابة من "كورونا المستجد" في ال24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 56467 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تعافي 786 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت إلى 56467 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.