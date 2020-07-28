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حزب الله ينفي محاولة التسلل عبر منطقة الحدود مع إسرائيل أو حدوث اشتباك هناك

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لعناصر من حزب الله

نفت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الاثنين محاولة قواتها التسلل عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية أو وقوع اشتباكات في منطقة مزارع شبعا.

وصدر البيان عن الجماعة بعد أن قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية ”أحبطت محاولة فرقة إرهابية من حزب الله التسلل“ عبر الحدود مع الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

قالت مصادر لبنانية مطلعة لرويترز قبل ذلك إن جماعة حزب الله نفذت عملية يوم الاثنين ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل ردا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو بالجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.

وقال حزب الله في البيان ”تؤكد المقاومة الإسلامية أنه لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفها في أحداث اليوم حتى الآن... ردنا على استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن الذي استشهد في العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي آت حتما“.

 

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