"الصحة": 606 إصابات جديدة ب"كورونا المستجد" بإجمالي 64379 وتسجيل 5 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 606 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 64379 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 438 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال606 السابقة تضمنت 358 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 08ر59 في المئة و248 حالة لغير الكويتيين بنسبة 92ر40 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع 170 في منطقة الاحمدي الصحية و152 في منطقة الفروانية الصحية و152 في منطقة الجهراء الصحية و70 في منطقة حولي الصحية و62 في منطقة العاصمةالصحية.

وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 121 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8884 حالة.

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وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 64 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لاتقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3828 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 489566 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 684 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عددحالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 55057 حالة.