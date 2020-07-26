الوزير الحربي: نعكف منذ ثلاثة أشهر على وضع خطط للتحول الرقمي للتعليم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي أهمية التحول الرقمي وسط الظروف الحالية (المرتبطة بتفشي مرض كوفيد-19) لذا تعكف (التربية) منذ ثلاثة أشهر على وضع خطة للتحول الرقمي للتعليم في دولة الكويت.

وقال الوزير الحربي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هناك تنسيقا على أعلى مستوى مع المجلس الأعلى للتخطيط للعمل لإدراج التحول الرقمي للتعليم ضمن خطة الدولة التنموية وذلك اتساقا مع برنامج عمل الحكومة وما أملته الظروف المحلية والعالمية وتأثيرها على التعليم.

وشدد على حرص (التربية) على إدخال التكنولوجيا الحديثة بكل أبعادها في العملية التعليمية والتربوية وتطوير أطر وأساليب التعليم الإلكتروني لتحقيق الأهداف المنشودة وخلق جيل قادر على التعلم الذاتي ليتمكن من مواكبة التطورات الطارئة والمتسارعة عالميا.