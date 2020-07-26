انت الان تتابع "الصحة": 464 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" بإجمالي 63773 وتسجيل 4 حالات وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 464 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 63773 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 433 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 464 السابقة تضمنت 303 حالات لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 65.3 في المئة و161 حالة لغير الكويتيين بنسبة 34.7 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع 161 في منطقة الأحمدي الصحية و87 في منطقة الجهراء الصحية و80 في منطقة الفروانية الصحية و79 في منطقة حولي الصحية و57 في منطقة العاصمةالصحية.

وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 123 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8967 حالة.

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وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية خمسة أشخاص بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لاتقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2418 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 485738 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 766 إصابة في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 54373 حالة.