تشكيل فريق لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة في مشاريع الأشغال و"السكنية"

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شكلت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس فريق عمل لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الجهات التابعة لوزارتيها.
وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي اليوم الأحد إن مهمة الفريق تتمثل في بحث سبل تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الجهات التابعة لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان.
وأضافت أن الفريق سيكون برئاسة نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالتكليف في المؤسسة المهندس راشد العنزي على أن يتم تكليف الفريق تقديم المقترحات التي من شأنها تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في المناقصات والممارسات والمسابقات والمزايدات والفرص الاستثمارية التي تطرحها الجهات التابعة للوزيرة الفارس.
وذكرت أنه سيناط بالفريق مهمة رفع التوصيات والمقترحات بشأن الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية الواجب اتباعها لإدخال هذه المقترحات حيز التنفيذ على أن تكون مدة فريق العمل شهرا واحدا قابلة للتجديد في حال الحاجة وأن يقدم في نهاية مدة عمله تقريرا نهائيا بنتائج أعماله والتوصيات.
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