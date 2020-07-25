"الصحة": شفاء 692 إصابة من "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية والاجمالي 53607

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صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت شفاء 692 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال ال24 ساعة الماضية في دولة الكويت ليبلغ بذلك مجموع حالات الشفاء في البلاد53607 حالات. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تأكد تماثل تلك الحالات إلىالشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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