انت الان تتابع الديوان الأميري: الصورة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأمير البلاد غير صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنها صورة منسوبة الى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظة الله ورعاه هي صورة غير صحيحة.
مؤكدا معاليه علي ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الاميري وعبر القنوات الرسمية قد تعرض فاعلها للمسائلة القانونية.
سائلا معاليه المولى تعالى أن يديم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه من كل مكروه.
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