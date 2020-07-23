انت الان تتابع "الأرصاد": الطقس حار وغائم جزئيا ورطب خصوصا على المناطق الساحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد نهار اليوم الخميس حار وغائم جزئيا ورطب خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار رعدية في بعض المناطق.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 44 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه يتراوح ما بين 2 و6 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا والرياح جنوبية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة.

ولفت إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأفاد بأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 44 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل غد يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة.

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وقال القراوي إن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم بعد غد السبت أوضح أنه يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن طقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة وغائما جزئيا ورطبا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق.

ولفت القراوي إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية حارة ورطبة مصحوبة برياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات وتكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق خصوصا الساحلية.