السودان يعدل سعر صرف الجنيه على مدى عامين

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رجل يعد جنيهات ورقية سودانية في الخرطوم قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة يوم الأربعاء إن الموازنة المعدلة للعام 2020 تشمل إجراءات لتعديل سعر صرف الجنيه السوداني ”للوصول للسعر الحقيقي“ علي مدى العامين المقبلين. وقالت الوزيرة هبة محمد علي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إنه سيُسمح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين لمعالجة نقص المعروض ومن أجل ”ترشيد“ سعره. وقالت إن الحكومة ستواصل دعم القمح والأدوية وغاز الطهي في الموازنة الجديدة.

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