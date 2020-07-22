الديوان الأميري: سمو الأمير يغادر فجر الخميس الى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

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صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سيغادر البلاد بحفظ الله ورعايته فجر يوم غد الخميس متجها إلى الولايات المتحدة الامريكية بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج لسموه وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة. سائلين المولى عز وجل أن يتمم شفائه ويديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

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