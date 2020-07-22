"الصحة": شفاء 601 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال24 ساعة الماضية والاجمالي 51520

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء شفاء 601 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية في دولة الكويت ليبلغ بذلك مجموع حالات الشفاء في البلاد إلى 51520 ألف حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.