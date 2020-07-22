"الصحة": 751 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والاجمالي 61185 وتسجيل 5 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 751 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 61185 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 417 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال751 السابقة تضمنت 429 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 57.12 في المئة و322 حالة لغير الكويتيين بنسبة 42.88 في المئة.

وبين أن الإصابات حسب المناطق الصحية في البلاد جاءت بواقع 253 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و177 حالة في منطقة الجهراء الصحية و155 حالة في منطقة الفروانية الصحية و97 حالة في منطقة حولي الصحية و69 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9248 حالة.

Advertisements

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد أشار إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية بلغ 3 أشخاص بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

ولفت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4139 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 471000 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين للمداومة على الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 601 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 51520 حالة.