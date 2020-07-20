"الصحة": لا وفيات جديدة وتسجيل 559 إصابة ب"كورونا المستجد" بإجمالي 59763

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين أنه لم يتم رصد أي حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 408 حالات في حين تم تسجيل 559 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 59763 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال559 السابقة تضمنت 337 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 60.29 في المئة و222 حالة لغير الكويتيين بنسبة 39.71 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع 164 في منطقة الجهراء الصحية و144 في منطقة الفروانية الصحية و130 في منطقة الاحمدي الصحية و76 في منطقة حولي الصحية و45 في منطقة العاصمةالصحية.

وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 138 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9016 حالة.

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وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقال ان مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 43 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3355 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 462704.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 652 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 50339 حالة.