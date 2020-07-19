الديوان الأميري: أمير البلاد أجرى عملية جراحية تكللت بالتوفيق والنجاح

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سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح مبتهلين الى الباري جل وعلا ان ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وان يحفظ سموه من كل مكروه.

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