"الصحة": شفاء 639 إصابة من "كوفيد - 19" في الأربع والعشرين ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 49020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت شفاء 639 إصابة بمرض (كوفيد - 19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 49020.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.