"الأرصاد": طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ان يكون طقس نهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة ومثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وقال مراقب التنبؤات الجوبة بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الطقس مساء اليوم حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر ان الطقس نهار غد الجمعة شديد الحرارة والرياح شمالية غربية تتحول لاحقا إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس مساء الجمعة حار ورطب نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و5 أقدام.

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وأشار القراوي إلى أن الطقس نهار السبت شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وأفاد بأن الطقس مساء السبت حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.