"الصحة": شفاء 805 حالات من "كورونا المستجد" في ال24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 46161

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 805 حالات مصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في دولة الكويت 46161. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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